प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे ते तीन महिन्यांपासून पाण्यात, दिला जलसमाधीचा इशारा

प्रशासकीय कामांमध्ये किती ढिसाळपणा असतो आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला कसा बसतो याचा प्रत्यय छत्तीसगडमध्ये आला आहे. जाशापूर येथील एका कुटुंबांच्या घरात तीन महिन्यांपासून पाणी शिरले असून ते काढण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना केली जात नसल्याने घरातील सदस्यांनी कंटाळून आता ‘जल समाधी’ घेण्याचा इशारा दिला आहे.

जाशापूर येथील भागात एका कुटुंबाच्या घरात गेले तीन महिने पाणी शिरले आहे. जवळून वाहणाऱ्या नदीच्या पाटात काही अडथळा निर्माण झाल्यानंतर इथे पाणी तुंबल्याची माहिती या कुटुंबातील सदस्यांनी दिली. तीन महिन्यांपासून यासंदर्भात तक्रार करून देखील कुणीही योग्य कार्यवाही न केल्याने पाणी घरात तसेच तुंबून राहिले आहे. कुटुंबीयांनी गावातील अन्य सदस्यांकडे तीन महिने आसरा घेतला. मात्र आता काहीच हालचाल होणार नसेल तर जल समाधी घेतल्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही, अशा शब्दात या घरातील एका सस्याने आपली हतबलता स्पष्ट केली.

Chhattisgarh: A family in Jashpur says that they’ll take ‘jal samadhi’ after their house got flooded due to a blockage in a nearby water stream. One of the members of the family says, “Our house is flooded since last 3 months, we have no other option now but to take jal samadhi”. pic.twitter.com/c5z0haIyPi

— ANI (@ANI) February 20, 2020