साऊथच्या सुपरस्टारची क्रेझ, सिनेमा पाहण्यासाठी चाहते जापानहून चैन्नईत

चाहते त्यांच्या आवडत्या कलाकाराची एक झलक पाहण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार होतात. असेच काहीसे साउथ सुपरस्टार सोबत झाले आहे. त्यांचा सिनेमा पाहण्यासाठी त्यांचे चाहते थेट जापानहून चैन्नईत पोहोचले आहेत.

मणिरत्नम दिग्दर्शित सिनेमा पोन्नियिन सेल्वन २ प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमात ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि. कार्ति, तृषा आणि विक्रम सारखे साऊथ सुपरस्टार आहेत. यामध्ये जापानच्या चाहत्यांचा आवडता कलाकारही आहे आणि फक्त त्याची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांनी जपानहून चेन्नई गाठले आहे. एवढेच नाही तर ते त्यांच्या आवडत्या कलाकाराला भेटलेही. हा सुपररस्टार दुसरा कोणी नाही तर कार्ति आहे, कार्ति नुकताच प्रदर्शित झालेल्या पौन्नियिन सेल्वन 2 सिनेमात आहे. त्यामुळे फक्त त्यांच्यासाठी जापानी चाहते चेन्नई पोहोचले. एवढेच नाही तर त्यांनी तो सिनेमा एक-दोन नव्हे चारवेळा पाहिला. याबाबतची माहिती फिल्म ट्रेड एक्स्पर्ट रमोश बाला यांनी दिली आहे.

#PonniyinSelvan | After #Rajini it’s for #Karthi !!

Karthi fans from Japan came to Chennai, to watch #PonniyinSelvan2 with Tamil audience.

Apparently, they watched movie for about 4 times and also happened to meet actor Karthi at his residence pic.twitter.com/JUj9rhwmyh

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 1, 2023