पिवळं कलिंगड पाहिलंय का ?

बाहेरुन हिरवं गार आणि आतून लालधम्मक असं कलिंगड पाहिलं की आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं. कलिंगड म्हणलं की ते बाहेरून हिरवं आणि आतून लाल असं चित्र आपल्या डोक्यात फिक्स झालेलं आहे. मात्र या चित्राला तडा दिलाय तो पिवळ्या कलिंगडाने. महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटकातही पिवळ्या कलिंगडाचं उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांनी सुरूवात केली आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं असून बसवराज नावाच्या एका तरुण शेतकऱ्याने 2 लाखांच्या गुंतवणुकीतून 3 लाखांचं उत्पन्न मिळवलंय.

Karnataka: Basavaraj, a graduate from Koralli village in Kalaburagi has cultivated yellow watermelons in his field.

“These taste sweeter than red watermelons. I invested Rs 2 lakhs & have earned profit of over Rs 3 lakhs. We should diversify our crop production,”he said (23.02) pic.twitter.com/TyVcbyhfqL

— ANI (@ANI) February 23, 2021