राकेश टिकैत यांनी काढली कुस्तीपटूंची समजूत, पदकं ताब्यात घेत मागितला पाच दिवसांचा अवधी

राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध महिला कुस्तीपटूंचे गेल्या दीड महिन्यांपासून जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू होते. ते आंदोलन सरकारने दडपल्यानंतर कुस्तीपटूंना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यामुळे कुस्तीपटूंनी मंगळवारी त्यांची पदके गंगा नदीत विसर्जित करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी सर्व कुस्तीपटू हरिद्वारला गेलेही होते. मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी या कुस्तीपटूंची समजूत काढली आहे.

Farmer Leader Naresh Tikait arrives in Haridwar where wrestlers have gathered to immerse their medals in river Ganga as a mark of protest against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations. He took medals from the wrestlers and sought… pic.twitter.com/41bVOuhXQh — ANI (@ANI) May 30, 2023

#WATCH | Protesting wrestlers return from Haridwar after Farmer leader Naresh Tikait intervened and sought five days time from them. pic.twitter.com/JQpweCitHv — ANI (@ANI) May 30, 2023



मंगळवारी संध्याकाळी सर्व कुस्तीपटू त्यांची पदकं घेऊन हरिद्वार येथे गंगा नदी किनारी पोहचले होते. मात्र त्याच वेळी राकेश टिकैत तिथे पोहोचले व त्यांनी कुस्तीपटूंना या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच कुस्तीपटूंकडून या प्रकरणावर काही तोडगा काढण्यासाठी पाच दिवसांचा अवधी मागितला. त्यानंतर टिकैत यांनी कुस्तीपटूंची पदके स्वत:च्या ताब्यात घेतली व कुस्तीपटूंना घेऊन तेथून निघाले.