बळीराजा कोलमडला; अतिवृष्टीचा 29 जिल्ह्यांतील शेतीला फटका, तब्बल 14 लाख 45 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित

सामना ऑनलाईन
|

गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागांत झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका तब्बल 29 जिह्यांतील 191 तालुक्यांना बसला आहे. मुसळधार पावसामुळे 654 पेक्षा जास्त महसूल मंडळांमधील खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून राज्यात एकूण 14 लाख 44 हजार 749 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिली.

राज्यातील 12 जिह्यांत 10 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले आहे. सर्वाधिक बाधित जिह्यांमध्ये नांदेड 6 लाख 20 हजार 566 हेक्टर, वाशीम 1 लाख 64 हजार 557 हेक्टर, यवतमाळ 1 लाख 64 हजार 932 हेक्टर, धाराशीव 1 लाख 50 हजार 753 हेक्टर, बुलढाणा 89 हजार 782 हेक्टर, अकोला  43 हजार 828 हेक्टर, सोलापूर 47 हजार 266 हेक्टर आणि हिंगोली 40 हजार हेक्टर या जिह्यांचा समावेश आहे.

अतिवृष्टीने बाधित जिल्हे

नांदेड, वाशीम, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, सोलापूर, हिंगोली, धाराशीव, परभणी, अमरावती, जळगाव, वर्धा, सांगली, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धुळे, जळगाव, रत्नागिरी, चंद्रपूर, सातारा, नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, रायगड आणि नागपूर.

बाधित पिके

अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग या पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी भाजीपाला, फळपिके, बाजरी, ऊस, कांदा, ज्वारी आणि  हळद या पिकांनाही फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार बाधित भागातील सुरू केलेले पंचनाम्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत तातडीने देण्यात येईल. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे, असे  दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…अन्यथा मंडल आयोगालाच आव्हान देऊ; मनोज जरांगे यांचा इशारा

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 06 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

भक्तीचा महासागर लोटणार! लाडक्या गणरायाला आज निरोप, कडेकोट बंदोबस्त… 18 हजार पोलीस तैनात, 10 हजार कॅमेरे, ड्रोनचीही नजर

मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा वाद संपेना, भाजपने आपला डीएनए लक्षात ठेवावा; भुजबळांचा इशारा… आता कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही

विसर्जनाला जाताय… हे लक्षात असू द्या!

मुंबईवर आत्मघाती हल्ल्याची धमकी, 34 वाहनांमध्ये 34 मानवी बॉम्ब… 400 किलो; आरडीएक्स पेरल्याचा दावा, पोलिसांकडून कसून तपास

अनुकंपाच्या 10 हजार जागा अखेर भरणार

भिंतीच्या कपाटात सापडल्या बारबाला! मीरा रोडच्या टारझन बारवर धाड

माँसाहेबांचा आज स्मृतिदिन