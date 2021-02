टीम इंडियाच्या मीटिंगमध्ये शेतकरी आंदोलनावर चर्चा, विराट कोहलीने दिली माहिती

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात शुक्रवार, 5 फेब्रुवारीपासून चेन्नईत चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या लढतीला सुरुवात होणार आहे. या लढतीपूर्वी कर्णधार विराट कोहली याने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्याने हिंदुस्थानमध्ये कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा टीम मीटिंगमध्ये झाल्याची माहिती दिली.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा टीम इंडियाच्या मीटिंगमध्ये झाली. यावेळी सर्व खेळाडूंनी आपापले मत व्यक्त केले, असे विराट कोहली म्हणाला. चेन्नईत सुरू होणाऱ्या पहिल्या कसोटीपूर्वी विराटने व्हर्जुअल पत्रकार परिषद घेतली. यात पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ही माहिती दिली. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Any issue which is present in the country, we do talk about it & everyone has expressed what they had to say about the issue. We briefly spoke about it in the team meeting and then we carried on discussing the team’s plans: Team India Captain Virat Kohli (File pic)#FarmLaws pic.twitter.com/sgqOASbU2D — ANI (@ANI) February 4, 2021

विराटचे ट्वीट

सचिन तेंडुलकर, अनिल कुंबळे, प्रज्ञान ओझा यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिल्यानंतर कर्णधार विराट कोहली यानेही एक ट्वीट केले. ‘या कठीण प्रसंगी आपण एकजूटीने राहण्याची गरज आहे. शेतकरी आपल्या देशाचा महत्त्वपूर्ण घटक असून या समस्येवर लवकरच तोडगा निघेल. तोपर्यंत आपण शांतता राखणे गरजेचे आहे’, असे विराट कोहली म्हणाला.

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I’m sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021

सचिनने झापले

शेतकरी आंदोलनावर विदेशातील सेलिब्रेटींनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर सचिनने ट्वीट करत हा आमचा अंतर्गत मामला असल्याचे म्हणत त्यांना झापले होते. देशाच्या सार्वभौमत्वशी कधीच तडजोड केली जाणार नाही. परदेशातील व्यक्ती फक्त पाहू शकतात पण त्यात भाग घेऊ शकत नाहीत. हिंदुस्थानला हिंदुस्थानी लोकच ओळखतात आणि हिंदुस्थानबाबतचे निर्णय हिंदुस्थानी नागरिकांनीच घेतले पाहिजेत. एक देश म्हणून आपण एकत्र राहूयात, असे ट्वीट सचिनने केले होते.