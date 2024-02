कश्मीरसाठी मोठे पाऊल, फारुख अब्दुल्लांनी केले मोदींचे कौतुक

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) समन्स बजावले होते. त्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी ते निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान मंगळवारी फारुख अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे.

#WATCH | J&K: On PM Modi to flag off the first electric train in the valley and train service between Sangaldan station & Baramulla station today, National Conference Chief Farooq Abdullah says, “…We needed it. It is important for our tourism and people. This is a big step that… pic.twitter.com/hu6F7GCfE3

— ANI (@ANI) February 20, 2024