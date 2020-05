खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी मैदानात प्रेक्षकांच्या जागी ठेवल्या ‘सेक्स डॉल्स’, पुढे झालं असं काही की…

कोरोना विषाणूचा डंख क्रीडा क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. जगभरातील अनेक क्रीडा स्पर्धा यामुळे पुढे।ढकलण्यात आल्या. आता सामाजिक अंतर पाळत या स्पर्धा प्रेक्षकांविना सुरू होताना दिसत आहेत. मात्र खेळाडूंचे मनोधैर्य आणि उत्साह वाढवण्यासाठी मैदानात प्रेक्षक नाही तर त्यांच्याजागी ‘सेक्स डॉल्स’ दिसत आहेत. मैदानात सामना सुरू असताना खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी केलेल्या या प्रतापामुळे दक्षिण कोरियातील ‘एफसी सोल’ नावाचा फुटबॉल क्लब अडचणीत आला आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. अशातच क्रीडा स्पर्धा सुरू झाल्याने मैदानावर प्रेक्षक येऊ शकणार नाही. मात्र यावर दक्षिण कोरियात फुटबॉल क्लब ‘एफसी सोल’ने भयंकर तोडगा काढला. दक्षिण कोरियात फुटबॉल लीगच्या लढती सुरू झाल्या असून मैदानात प्रेक्षकांना परवानगी नाही. प्रेक्षकांची उणीव भरून काढण्यासाठी ‘एफसी सोल’ने प्लॅस्टिकच्या बाहुल्यांना प्रेक्षक रांगेत बसवले.

लढतीचे लाईव्ह स्रीमिंग करण्यात आले. यावेळी प्रेक्षकात ठेवलेल्या या फक्त बाहुल्या नाही तर सेक्स डॉल्स असल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली. तसेच काही बाहुल्यांच्या हातात सेक्स वेबसाईटची माहिती देणारे फलक होते. यानंतर क्लबवर प्रचंड टीका झाली. मात्र या दरम्यान त्या सेक्स डॉल्स नसून दुकानात ठेवले जातात तसे ‘प्रिमियम मॅनक्वीन्स’ (पुतळे) आहेत, असे क्लबने सांगितले. अखेर प्रकरण वाढल्याने क्लबने माफी मागितली आहे.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020