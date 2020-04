सफदरजंगच्या दोन महिला डॉक्टरांना शेजाऱ्याकडून मारहाण, कोरोना पसरवत असल्याचा केला आरोप

कोरोना व्हायरसविरोधात डॉक्टर नर्स, मेडिकल स्टाफ जिवाची पर्वा न करता लढा देत आहेत. तरिही देशाच्या अनेक भागात लोकांकडून डॉक्टरांवरच हल्ला झाल्याचे वृत्त येत आहे. दिल्लीत देखील सफदरजंग रुग्णालयात आणिबाणीच्या परिस्थिती रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या दोन महिला डॉक्टरांना समाजातील या विकृतीचा सामना करावा लागला आहे. या डॉक्टरांना त्यांच्या शेजाऱ्याने मारहाण केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी त्या शेजाऱ्याला अटक केली आहे.

A neighbour shouted at them for spreading #COVID19 in the locality. When female doctors retaliated, they were physically assaulted by neighbours. A case has been registered: Dr Manish,Safdarjung Hospital Resident Doctors Association President https://t.co/oJhphCNsAp

— ANI (@ANI) April 8, 2020