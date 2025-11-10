छत्तीसगडमध्ये महिला माओवाद्याचे तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण

छत्तीसगडमधील बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) गटाच्या एका महिला सदस्याने सोमवारी तेलंगणामध्ये पोलिसांना आत्मसमर्पण केले. मुलुगु जिल्हा पोलिस अधीक्षक शबरिश पी यांच्याकडे या महिला माओवाद्याने आत्मसमर्पण केले.

तेलंगणा सरकारने आदिवासी समुदायांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी आणि विकास योजना तसेच आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांच्या पुनर्वसन उपायांबद्दल जाणून घेतल्यानंतर महिलेने शस्त्रे सोडण्याचा निर्णय घेतला. तिने नक्षलवादाचा मार्ग सोडून शांततापूर्ण जीवन जगण्याचा आणि मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. यावर्षी आतापर्यंत विविध कॅडरमधील एकूण 85 माओवाद्यांनी मुलुगु जिल्हा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे.

