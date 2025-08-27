मंगलमय वातावरणात गणपती बाप्पांचे आगमन, कोकणातील घरं गजबजली

सामना ऑनलाईन
|

गणपती बाप्पा मोरया…एक दोन तीन चार गणपतीचा जयजयकार… असा जयघोष करत ढोल-ताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतषबाजीत आज गणपती बाप्पांचे आगमन झाले. रत्नागिरी जिल्ह्यात १ लाख ६९ हजार ४२६ गणेशमूर्तींची घरोघरी प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. १२६ ठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सवात प्रचंड उत्साहात गुलाल उधळत बाप्पांचे मिरवणुकीने आगमन झाले. त्यानंतर प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र आणणारा हा गणेशोत्सव कोकणात धूमधडाक्यात साजरा होत आहे. कोकणात वर्षभर बंद, रिकामी असलेली घरे सजली आणि गजबजली आहेत.

घरच्या गणपतीसाठी चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावी आले आहेत. गेले काही दिवस घराघरात मखर आणि सजावटींची जोरात तयारी सुरु होती. आज वाजत-गाजत गणपती बाप्पांचे आगमन झाले. पूजाअर्चा, आरती करत सर्वजण बाप्पाच्या सेवेत तल्लीन झाले. मंगलमय वातावरणात आज गणपती बाप्पांचे आगमन झाले. रत्नागिरी शहरातून पारंपरिक कर्ला-आंबेशेतची मिरवणूक निघाली. गणपती आगमना प्रसंगी जिल्ह्यात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मसूर, राजमा, चणा डाळ शिजवण्याआधी न विसरता ‘ही’ गोष्ट करा, गॅस होणार नाही

आपल्या स्वयंपाकघरात दडलाय व्हिटॅमिन सीचा खजिना, वाचा सविस्तर

अंधुक प्रकाशात चाचपडत दापोली नगरपंचायतीला सापडला खड्डे बुजवण्याचा मुहूर्त; कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांना शंका

Health Tips – सूर्यफुलाच्या बिया खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

भोपळ्याच्या बियांना सुपरफूड का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर

नौदलाच्या ताफ्यात उदयगिरी, हिमगिरीचा श्रीगणेशा, हिंदुस्थानला मिळाल्या दोन नव्या युद्धनौका

बिहारमधील तीन जिह्यांमध्ये 10.63 लाख मतदारांची नावे हटवली, पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांना मोठा फटका

मस्कने चॅटजीपीटी आणि अ‍ॅपलला कोर्टात खेचले

चांदीने गाठला उच्चांक सोनेही चमकले