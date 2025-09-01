लवकरच हवाई दलात तेजसचा नवा अवतार, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सकडून 97 लढाऊ विमानांची खरेदी होणार

सप्टेंबरमध्ये हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हवाई दलाला दोन ‘तेजस मार्क-1 ए’ लढाऊ विमाने देऊ शकते, अशी शक्यता संरक्षण सचिव आर. के. सिंह यांनी व्यक्त केली. तसेच सरकार एचएएल सोबत आणखी 97 तेजस खरेदी करण्यासाठी एक नवीन करार करणार आहे, ज्याची अंदाजे किंमत सुमारे 67 हजार कोटी रुपये असेल. सध्या हवाई दलात 38 तेजसचा समावेश आहे, असेही आर. के. सिंह यांनी सांगितले.
खरे तर, फेब्रुवारी 2021 मध्ये, सरकारने 83 तेजस मार्क-1 ए खरेदी करण्यासाठी एचएएलसोबत 48 हजार कोटी रुपयांचा करार केला, परंतु अमेरिकन इंजिनांच्या वितरणात विलंब झाल्यामुळे एचएएलला अद्याप एकही विमान मिळू शकलेले नाही. तथापि, आता अशी अपेक्षा आहे की 2028 पर्यंत एचएएल सर्व विमाने हवाई दलाला सोपवेल. एलसीए मार्क 1ए हे तेजस विमानाचे प्रगत व्हर्जन आहे. त्यात एव्हियोनिक्स आणि रडार सिस्टीम अपग्रेड केल्या आहेत. एलसीए मार्क-1 ए मधील 65 टक्के पेक्षा जास्त पार्टस् देशात बनवले जातात. तेजसदेखील एचएएलने विकसित केले आहे.
- एलसीए मार्क 1 एमध्ये एईएसए रडार आहे. या रडारची रेंज जुन्या तेजस विमानांपेक्षा जास्त आहे आणि ते जॅमिंगला चांगला प्रतिकार करते.
- त्यात हवेत इंधन भरण्याची क्षमता आहे. अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसिव्हर सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे विमानाला असलेले धोके त्वरित ओळखता येतात.
- डिजिटल मॅप जनरेटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले आणि प्रगत रेडियो अल्टीमीटरदेखील आहे.