रजनीकांतचा ‘दरबार’ सुपर फ्लॉप, वितरकांच्या धमक्यांमुळे दिगदर्शकाची कोर्टात धाव

दाक्षिण्यात्य चित्रपट सृष्टीतील सुपरस्टार रजनीकांतचे चित्रपट सध्या फारशी कमाई करताना दिसत नाहीत. अशातच अभिनेते रजनीकांत यांचा जानेवारीत प्रदर्शित झालेला ‘दरबार’ चित्रपट सुपर फ्लॉप ठरला आहे. त्यानंतर आता दिग्दर्शक आणि वितरकांमध्ये वादाला तोंड फुटलं आहे. वितरकांच्या धमक्यांना घाबरून चित्रपटाचे दिग्दर्शक ए. आर. मुरुगादोसा यांनी मद्रास उच्चन्यायालयात धाव घेतली आहे.

रजनीकांत यांच्या चित्रपटांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन वितरक मोठ्याप्रमाणावर खर्च करतात. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर गुंतवलेला पैसे कितीतरी पटींनी परत मिळवता येतात. त्यामुळे वितरक बिनधास्त खर्च करतात. मात्र सध्या रजनीकांत यांचे चित्रपट अपेक्षित कमाई करताना पाहायला मिळत नाही. त्यातच नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘दरबार’ हा सुपर फ्लॉप ठरला. त्यामुळे वितरक संतापले आहेत. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकी एवढी रक्कम देखील ते परत मिळवू शकलेले नाहीत. वितरकांना बसलेल्या फटक्यामुळे त्यांनी आता दिग्दर्शकाला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. वितरकांच्या धमक्यांमुळे घाबरलेल्या दिग्दर्शक ए.आर. मुरुगादोसा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याला संरक्षण मिळावं अशी मागणी केली आहे.

Film director A.R. Murugadoss approaches Madras High Court seeking police protection from film distributors, who claim to have incurred losses due to Rajinikanth starrer film ‘Darbar’. pic.twitter.com/3qUQ3DuhkQ

