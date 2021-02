तर पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होतील, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुचवला उपाय

पेट्रोल, डिझेलचे भाव दिवसेंदिवस वाढत असून यामुळे सर्वसामान्य माणसांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. घरगुती वापराच्याअ गॅसचे दरही भडकल्याने देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘यात एकटं अर्थमंत्रालय काहीच करू शकत नाही’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. असे असलं तरी पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी त्यांनी एक उपाय सुचवला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नईमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आल्या होत्या. या कार्यक्रमात बोलताना त्या म्हणाल्या की “ओपेक देशांनी तेल उत्पादनाचा अंदाज तो वर्तवण्यात आला होता तो चुकीचा ठरू शकतो आणि ही चिंतेची बाब आहे. इंधनाच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण नाही. तेल कंपन्या कच्चे तेल आयात करतात, त्यावर प्रक्रिया करतात आणि बाजारात विकतात.

तसेच पेट्रोल डिझेलवरील करामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो, हे कर घटवल्यास राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा महसूल घटू शकतो. ‘म्हणून मी लगेच कर कमी करण्याची घोषणा करू शकत नाही’ असे सीतारमण म्हणाल्या. राज्याला आणि केंद्राला विकासकामासाठी निधी लागतोच असेही त्या म्हणाल्या.

पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी सीतारमण यांनी एक उपाय सुचवला. त्या म्हणाल्या की “पेट्रोल डिझेलची भाववाढ हा गंभीर विषय आहे. फक्त मी किंवा अर्थमंत्रालय याबाबत काही करू शकत नाही. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी बैठक घेऊन यावर तोडागा काढला पाहिजे तरच पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होतील आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असे त्या म्हणाल्या.

#WATCH: Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks on fuel price hike, “It’s a vexatious issue in which no answer except for fall in fuel price will convince anyone. Both Centre & State should talk to bring down retail fuel price at a reasonable level for consumers…” pic.twitter.com/28LGWNye7I

— ANI (@ANI) February 20, 2021