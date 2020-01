वडिलांच्या निधनाची वार्ता कळूनही ‘या’ अधिकाऱ्याने दिले कर्तव्याला प्राधान्य

हिंदूस्थानी सैनिकाला स्वत:च्या देशाच्या सीमा रक्षणाच्या कर्तव्यापायी स्वत:च्या लग्नाला जाता न आल्याची घटना ताजी असताना कर्तव्याला प्राधान्य देणारी आणखी एक घटना समोर आली आहे. दिल्लीमध्ये अर्थसंकल्पाच्या कामाची जबाबदारी पार पाडत असताना वडिलांच्या निधनाची वार्ता कळूनही एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने वडिलांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी जाता आले नाही. या आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे अर्थ मंत्रालयासहीत सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी कुलदीप कुमार शर्मा 26 जानेवारी रोजी अर्थसंकल्पाच्या कामात असताना त्यांच्य़ा वडिलांचे आकस्मित निधन झाले. स्वत:च्या वडिलांची निधनाची वार्ता कळूनही अधिकारी कुलदीप यांनी दु:खाला आवर घातल कामावर राहीले. या कर्तव्यनिष्ठपणाचे सर्व स्तरातून कौतूक होत आहे. या त्यागाचे अर्थ मंत्रालयाने ट्विटरवरून जाहीरपणे कौतुक केले आहे. अधिकारी कुलदीप कुमार शर्मा हे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या उप प्रबंधक(प्रेस) पदावर कार्यरत आहे. अधिकारी कुलदिप कुमार यांच्या वडिलांचे 26 जानेवारी रोजी निधन झाले. मात्र निधनाची वार्ता कळूनही अर्थसंकल्पामुळे अंत्यसंस्कारासाठी जाता आले नाही. शनिवारी हिंदुस्थानचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पासाठी काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई पूर्ण झाल्याशिवाय कोणालाही अर्थ मंत्रालयाच्या बाहेर जाता येत नाही. अर्थसंकल्प छापण्याआधी हलवा समारंभ करण्यात येतो. हा समारंभ झाल्यानंतर छपाईशी संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मंत्रालय सोडून जाता येत नाही. त्यामुळे वडिलांचे निधन झाले असूनही स्वत:च्या दु:खाला आवर घालत कुलदीप शर्मा हे त्यांच्या कर्तव्य न सोडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्यांचे कौतुक अर्थ मंत्रालयाने ट्विटद्वारे केले आहे.

Sh. Sharma is the key hand to complete budget document printing task within a very tight schedule, owing to his 31 yrs of experience in Budget Process. Displaying exemplary commitment, Sh. Sharma symbolised extraordinary sincerity towards his call of duty, ignoring personal loss.

