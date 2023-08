डेटिंग किंवा मॅट्रिमोनियल अॅप्सवर फसवणूक वाढली, अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आला सावधतेचा इशारा

टिंडर किंवा बंबल सारखे डेटिंग अ ॅप्स असो किंवा शादी डॉट कॉम किंवा जीवनसाथी डॉट कॉम सारख्या मॅट्रिमोनियल साइट्सवर मैत्री करताना थोडं सावध राहा. या साइट्सवर अलिकडे फसवणूकीचे प्रकार वाढले आहेत. डेटिंग अॅप्सवर फसवणुकीची वाढती प्रकरणे पाहण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सावधतेचा इशारा दिला आहे.

डेटिंग किंवा मॅट्रिमोनियल अॅप्सवर अनेकदा फसवणूक झाल्याच्या बातम्या वाचनात येतात.यासाठी आता अर्थ मंत्रालयाने लोकांना डेटिंग अॅप्सवर काळजीपूर्वक बोलण्याचे आणि आपल्या डेटाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. किती लोक या फसवणुकीला बळी पडत आहेत, हेही सांगण्यात आले आहे. डेटिंग किंवा मॅट्रिमोनियल अॅप्सवर फसवणूक वाढली आहे. महागड्या भेटवस्तूंच्या बहाण्याने एकप्रकारची वसुली केली जात आहे. एका अहवालानुसार, देशातील 66 टक्के लोकांसोबत डेटिंग किंवा मॅट्रिमोनियल अॅप्सवर फसवणूक करण्यात आली आहे. काही लोकांचे हजारांमध्ये तर काहींचे लाखोंमध्ये नुकसाने सोसावे लागले.

Beware of fraudsters extorting money in the name of Indian Customs!

Indian Customs never calls or send SMS for paying Customs Duty in a personal bank account. All communication from Indian Customs contain a DIN which can be verified on CBIC website. #FraudAlert pic.twitter.com/3A1gybjyrL

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 9, 2023