Priyanka Gandhi – ‘त्या’ ट्विटप्रकरणी प्रियांका गांधी, कमलनाथ यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल

मध्य प्रदेशमधील शिवराज सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण यादव यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. भाजप नेत्याच्या फिर्यादीवरून इंदूरच्या संयोगितागंज पोलीस स्थानकामध्ये कलम 420 आणि 469 अंतर्गत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी शनिवारी याबाबत माहिती दिली.

वृत्तपत्रामध्ये आलेल्या एका बातमीचा दाखला देत प्रियांका गांधी यांनी शिवराज सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. यात त्यांनी 50 टक्के कमीशनचाही उल्लेख केला होता. मध्य प्रदेशमधील कंत्राटदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून तक्रार केली होती की त्यांना 50 टक्के कमिशन दिल्यानंतरच पैसे मिळतात. याबाबतचे वृत्त वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताचा दाखला देत प्रियांका गांधी यांनी 11 ऑगस्ट रोजी भाजपवर निशाणा साधणारे ट्विट केले होते.

‘कर्नाटकमधील भाजप सरकार 40 टक्के कमीशनवर काम करत होते. परंतु मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने हा विक्रमही मोडला. कर्नाटकच्या जनतेने 40 टक्के कमीशन घेणाऱ्या सरकारला सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला, आता मध्य प्रदेशची जनता 50 टक्के कमीशनवर काम करणाऱ्या भाजप सरकारला सत्तेतून हटवेल’, असे ट्विट प्रियांका गांधी यांनी केले होते.

प्रियांका गांधी यांचे आरोप फेटाळत भाजप नेत्यांना त्यांना कारवाईचा इशारा दिला होता. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी पुरावाही मागितला होता. तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी. शर्मा यांनी प्रियांका गांधी यांनी उल्लेख केलेले पत्र खोटे असल्याचे म्हटले.

दरम्यान, या ट्विटवरून भाजप लीगल सेलचा कार्यकर्ता निमेश पाठक याने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरून पोलिसांनी प्रियांका गांधी, कमलनाथ यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी भाजपची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

