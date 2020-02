माझगाव येथील जीएसटी भवन येथे भीषण आग

मुंबई येथील माझगाव येथे असलेल्या जीएसटी भवन या इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर भीषण आग लागली आहे. अग्निशमन दलाच्या 25 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या इमारतीतून कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आलं आहे.

Mumbai: A level III fire has broken out in GST Bhavan, in Mazgaon area. More details awaited. pic.twitter.com/92fqpMF3tt

— ANI (@ANI) February 17, 2020