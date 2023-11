हरियाणात दोन ठिकाणी भीषण आग; 12 जणांना वाचवण्यात यश

देशभरात सर्वत्र दिवाळी साजरी होत असताना हरियाणामध्ये शनिवारी रात्री दोन ठिकाणी भीषण आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. रेवाडी येथील एका नॅपकिन बनवणाऱ्या कंपनीत शनिवारी रात्री भीषण आग लागली. दुसरीकडे, , सोनीपतमध्ये रात्री उशिरा एका निवासी इमारतीला भीषण आग लागली. या आगीच्या घटनांवर प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य हाती घेत लोकांचे प्राण वाचवले आहेत.

#WATCH | Haryana: Fire breaks out at a napkin manufacturing company near Raliawas village in Rewari. Fire tenders present at the spot. Further details awaited.

नॅपकिन कंपनीला लागली आग

हरियाणातील रेवाडी जिल्ह्यातील रालियावास गावाजवळील नॅपकिन बनवणाऱ्या कंपनीला शनिवारी आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि बचावकार्य सुरू केले. उप अग्निशमन अधिकारी संजय ढिल्लन यांनी सांगितले की, आम्ही विविध ठिकाणांहून अग्निशमन दलाच्या गाड्या मागवल्या आहेत. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुदैवाने या घटनेत आतापर्यंत कोणतीही मोठी जीवितहानी झालेली नाही.

#WATCH | Haryana: A massive fire broke out at a residential building in Sonipat, on Saturday late. The fire was brought under control by joint work between the teams of the Sonipat Fire Department and the Delhi Fire Department. 12 people were rescued from the spot. (11.11) pic.twitter.com/kAOp3Lrg3n

— ANI (@ANI) November 12, 2023