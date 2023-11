Mumbai fire – आग्रीपाड्यातील रहिवाशी इमारतीला आग, तीन मजले आगीच्या भक्ष्यस्थानी

दक्षिण मुंबईतील आग्रीपाडा (Agripada) येथील रहिवाशी इमारतीला आग लागली आहे. क्रिस्टीया पॅलेस (Chistiya Palace) इमारतीच्या 5, 6 आणि 7 व्या मजल्यावर आग लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटास्थळी धाव घेतली असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रिस्टीया पॅलेस (Chistiya Palace) या 22 मजली इमारतीच्या 5, 6 आणि 7 व्या मजल्यावर सोमवारी सकाळी साडे आठच्या सुमारास आग लागली. आगीमुळे परिसरात धुराचे लोट पहायला मिळाले. याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 6 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. इलेक्ट्रिक वायरींगला ही आग लागल्याची माहिती मुंबई अग्निशमन दलाने दिली आहे.

Mumbai, Maharashtra: Fire broke out in the Chistiya Palace building in the Agripada area of Mumbai. 6 fire tenders are on the spot.

Further details awaited.

