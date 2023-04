आग विझवताना पाणी संपलं, चार मुलींचा होरपळून मृत्यू

आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या टँकरमधील पाणी संपल्याने चार मुलींचा होरपळून मृत्यू झाला. उत्तराखंडची राजधाना डेहराडूनपासून जवळपास 150 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या त्युणी (Tuni) या दुर्गम भागामध्ये ही घटना घडली. यामुळे खळबळ उडाली असून प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढले जात आहेत.

त्युणी येथे सुरतराम जोशी यांचे चार मजली इमारत आहे. या इमारतीमध्ये त्यांच्यासह पाच भाडेकरूही राहतात. गुरुवारी सायंकाळी भाडेकरू विकीची पत्नी कुसुम स्वयंपाकघरामध्ये एलपीजी सिलिंडर बदलत असताना अचानका सिलिंडरने पेट घेतला. कुसुमने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिला त्यात यश आले नाही. बघताबघता आगीने घराला कवेत घेण्यास सुरुवात केली. आग लागली तेव्हा भाडेकरूनंची पाच लहान मुलं, दोन पुरुष आणि एक महिला घरामध्ये होती.

घरातून धुराचे लोट येऊ लागताच अन्य भाडेकरूंनी आरडाआरोडा सुरू केला. त्यानंतर आसपासच्या लोकांनी पोलीस आणि अग्निशमन दलाला आगीची माहिती दिली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली. मात्र अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये टँगरमधील पाणी संपल्याने आगीवर वेळेत नियंत्रण मिळवता आले नाही. अग्निशमन दल पाणी घेऊन येईपर्यंत संपूर्ण घर जळून खाक झाले. या आगीमध्ये होरपळून चार लहान मुलींचा मृत्यू झाला.

गुंजन (वय – 10), रिद्धी (वय – 10) आदिरा उर्फ मिष्टी (वय – 6) आणि सेजल (वय – 3) अशी आगीत होरपळून मृत्यू झालेल्या मुलींची नावे आहेत. विकी चौहान, भगत, कुसुम आणि स्वाती (वय – 15) हे आगीत भाजले असून त्यांना वाचवण्यात यश आले. यापैकी कुसुमची प्रकृती गंभीर असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#WATCH | Four people died during a massive fire that broke out in a house last evening near Tuni bridge in Dehradun district. Several fire tenders reached the spot and doused the fire: District administration pic.twitter.com/UUlmIDIFYo

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 7, 2023