भायखळा-मदनपुरा येथे इमारतीला आग, अग्निशमन दलाच्या 12 गाड्या घटनास्थळी दाखल

भायखळाच्या मदनपुरा येथील सेफी इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली आहे. अग्निशमन दलाच्य़ा 12 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे प्रयत्न सुरु आहेत. ही आग नेमकी कशी लागली याबाबत अद्याप कुठलीही माहिती मिळालेली आहे.

Mumbai | Fire breaks out in a building in Byculla area, 12 fire tenders rushed to the spot. Five people rescued from the building. Firefighting operations are underway. No injuries reported. Details awaited.

— ANI (@ANI) November 15, 2023