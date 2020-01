वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी चलान कापलं! वैतागलेल्या तरुणाने स्वतःचीच बाईक पेटवली

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण देशभरात प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. या उत्साहाच्या भरात काहींनी दारू पिऊन तर काहींनी अन्य काही कारणांमुळे वाहतुकीचे नियम मोडले आहेत. नवी दिल्लीत वाहतूक नियम मोडल्याची तब्बल 3678 प्रकरणं वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घडली आहेत. यातील एका प्रकरणावरून सध्या चर्चा सुरू आहे.

एका नियम मोडणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी जबर दंड केल्याने त्याने आपल्या बाईकलाच आग लावली आहे. हा प्रकार दक्षिण दिल्लीच्या ग्रेटर कैलाश परिसरात घडला. बुधवारी 1 जानेवारी रोजी येथील विकास नावाचा एक तरुण हेल्मेट न घालता चालला होता. त्याला संगम नगर पोलिसांनी अडवलं आणि चलान कापून बाईक जप्त केली.

Delhi Deputy Commissioner of Police (South): A 20 year old man, whose motorcycle was impounded & fined by traffic police, set his motorcycle on fire yesterday. Case registered, accused arrested. pic.twitter.com/ASAmBTRbiz

