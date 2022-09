लढवय्या शिवसैनिकांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट, शिवसेना पक्षप्रमुखांनी दिली कौतुकाची थाप

गणपती विसर्जनाच्या दिवशी शुक्रवारी प्रभादेवी परिसरात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटात झालेल्या वादाप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाचही शिवसैनिकांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीन मिळाल्यानंतर या लढवय्या शिवसैनिकांनी मातोश्री निवासस्थानी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी या लढवय्या शिवसैनिकांना कौतुकाची थाप दिली.

9 सप्टेंबरला गणपती विसर्जनाच्या दिवशी प्रभादेवी परिसरात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटात वाद झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी 30 शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल केले, तर महेश सावंत यांच्यासह 5 शिवसैनिकांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या शिवसैनिकांविरोधात कलम 395 सह इतर आयपीसी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु शिवसैनिकांना का अटक करण्यात आली? याचा जाब विचारण्यासाठी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत रविवारी दादर पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआरमधून 395 कलम वगळले. त्यानंतर शिवसैनिकांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

UPDATE | Five arrested members of Shiv Sena have been given bail in the case relating to a clash broke out between workers of the Eknath Shinde faction and Uddhav Thackeray faction over a social media post, in the Dadar area.

