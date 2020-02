खळबळजनक! बंद घरात पती-पत्नी आणि तीन मुलांचे कुजलेले मृतदेह सापडले

दिल्लीतील भजनपुरा भागामध्ये एका घरामध्ये पाच जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. हे मृतदेह एकाच कुटंबाचे असून मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन मुलांचा समावेश आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानीतील भजनपुरा भागातील एका बंद घरामध्ये कुटुंबातील पाच सदस्य मृतावस्थेत आढळले. सकाळी साडे अकरा वाजता शेजाऱ्यांनी घरातून दुर्गंध येत असल्याची तक्रार केली होती. यनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत घराचा दरवाजा तोडला आणि आत प्रवेश केला. आत पाच जणांचे मृतदेह आढळून आले. मृतांमध्ये तीन पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. या कुटुंबाची हत्या झाली अथवा त्यांनी आत्महत्या केली याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.

Delhi: Five people found dead at a house in Bhajanpura.More details awaited

