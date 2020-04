तबलिगी समाजाच्या कार्यक्रमात जे कोणी सामील झाले होते त्यांनी समोर यावे असे आवाहन सरकारने केले आहे. असे असले तरी अनेक तबलिगी लपून बसले आहे. उत्तर प्रदेशच्या आजमगढमध्ये तबलिगींना पकडण्यासाठी पाच हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. आझमगढ जिल्ह्यात आतापर्यंत 35 तबलिगींना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले आहे.

#Azamgarh police has offered a reward of Rs 5,000 for anyone who gives information about Jamaatis–“We have announced the reward and also assured people that their identity will not be disclosed. We hope to get info about Jamaatis who may be hidden in the district,” SP to IANS. pic.twitter.com/EDcV3L3QXU

— IANS Tweets (@ians_india) April 10, 2020