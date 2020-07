बिहारमध्ये भयंकर पूरपरिस्थिती, सहा नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली

बिहारमध्ये दिवसेंदिवस पूरपरिस्थिती बिघडत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून नेपाळमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्याचा फटका बिहारला बसत असून पूर ओसरत नाहिये. बिहारमध्ये पाणीपातळीत वाढ होत आहे. सातत्याने पाऊस होत असल्याने कोशी धरणारे 56 पैकी 48 दरवाजे उघडण्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत पूरपरिस्थिती अजून बिघडण्याची स्थिती आहे.

#Valmikinagar barrage this afternoon…

At noon today, total downstream discharge was 4,25,500 cusec.

We have begun seeing falling trend both here and at Devghat barrage (Nepal).@WRD_Bihar continues a consistently close vigil on the heavy flow in #Gandak river.@NitishKumar pic.twitter.com/zxZmeBRyGY

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) July 21, 2020