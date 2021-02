Budget-2021 ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा; आरोग्य सेवांवर भर देणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला असून सरकारने ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा केली आहे. त्यासाठी पुढील सहा वर्षात 64,180 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या व्यतिरिक्त ही तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून गावखेड्यापासून शहरापर्यंत आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यात येणार आहे.

A new centrally sponsored scheme PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #UnionBudget2021 pic.twitter.com/FE6lSBauil

— ANI (@ANI) February 1, 2021