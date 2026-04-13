आशा भोसले यांच्या निधनानंतर, रितेश देशमुखने ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील अॅंथमचा कार्यक्रम पुढे ढकलला

ख्यातनाम गायिका आशा भोसले यांच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला आहे. आशा भोसले यांच्या मुलाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे अंत्यसंस्कार १३ एप्रिल रोजी दुपारी ४ वाजता छत्रपती शिवाजी मैदान, दादर येथे होणार आहे. याच अनुषंगाने ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटातील अॅंथम गीताचा कार्यक्रम आता पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. रितेश देशमुखचे ‘छत्रपती’ हे अॅंथम गीत, १३ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होते.
निर्मिती संस्था जिओ स्टुडिओने एक्स (X) वर एक पोस्ट शेअर करून ‘छत्रपती’ या गीताच्या प्रदर्शनाचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, “दशकांपासून आपल्या हृदयावर राज्य करणारा आवाज आज शांत झाला आहे. महान गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने संगीतातील एक सुवर्ण अध्याय संपला आहे आणि आम्ही या दुःखात आहोत. नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.” “छत्रपती अँथम” हे अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केले असून रेमो डिसूझा यांनी नृत्यदिग्दर्शन केले आहे. “राजा शिवाजी” हा चित्रपट रितेश देशमुख यांनी सह-लेखन आणि दिग्दर्शन केलेला आहे.