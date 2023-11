दिवाळीचा बोनस दिवाळीनंतर देणार का? आदित्य ठाकरेंचा महापालिका आयुक्तांना खरमरीत सवाल

दिवाळी तोंडावर आली तरी अद्याप महापालिका (BMC) आणि बेस्ट (BEST) च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा बोनस मिळालेला नाही. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांसाठी खरमरीत सवाल केला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत हा प्रश्न विचारला आहे.

आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी महापालिका (BMC) आणि बेस्ट (BEST) च्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनंतर दिवाळी बोनस देणार का? असा सवाल केला आहे. ट्विटमध्ये ते म्हणतात की, ‘महत्त्वाचा प्रश्न; अनेक दशकांनंतर प्रथमच, महापालिका (BMC) आणि बेस्ट (BEST) च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा दिवाळी बोनस मिळाला नाही. सीएमओकडून थेट बीएमसी चालवणारे खोके सरकार (निर्वाचित अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत) दिवाळी बोनस देणार आहे की नाही? जर होय, केव्हा? दिवाळी संपल्यावर??’.

An important question to the @mybmc municipal commissioner:

For the first time since decades, the staff of BMC and BEST haven’t got their Diwali Bonus.

• Is the khoke sarkar that runs the BMC directly from the CMO (in absence of elected officials) going to give the diwali…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 8, 2023