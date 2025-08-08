बल्लारपूरमध्ये वनरक्षकाकडून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार; फरार आरोपीला गोंदियातून अटक

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात एका अल्पवयीन मुलीवर वनरक्षकाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. रंजीत दुर्योधन असे आरोपी वनरक्षकाचे नाव आहे. पीडित मुलगी कॉलेज सुटल्यानंतर आपल्या मित्रासोबत दुचाकीवरून चंद्रपूरहून गावाकडे जात होती.
रस्त्यात दुचाकी बंद पडली. दोघेही दुचाकी दुरुस्त करत असताना, चंद्रपूरहून कारवाकडे जाणारा वनरक्षक रंजीत दुर्योधन त्यांच्याजवळ थांबला. त्याने मुलीच्या मित्राला खोट्या केसमध्ये अडकविण्याची धमकी देऊन पैशांची मागणी केली. यानंतर, त्याने अल्पवयीन मुलीला पुढच्या गावापर्यंत सोडतो, असे सांगून सोबत घेतले आणि चंद्रपूर-जुनोना मार्गावरील जंगलात घेऊन गेला. तिथे त्याने तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. त्यानंतर, घटनास्थळावरून पसार झाला. पीडित मुलीने पालकांसोबत बल्लारपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलीसांनी आरोपी वनरक्षकाला गोंदियातून अटक केली आहे. बल्लारपूर पोलीस घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.