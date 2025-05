Bob Cowper – कसोटीमध्ये ऐतिहासिक त्रिशतक ठोकणाऱ्या दिग्गजाचं निधन, क्रिकेट जगतात शोककळा

क्रिकेट जगतातून एक दु:खद बातमी आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू बॉब काऊपर यांचे दीर्घ आजाराने मेलबर्नमध्ये निधन झाले आहे. रविवारी वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने या बातमीला दुजोरा दिला आहे. काऊपर यांच्या पश्चात पत्नी डेल आणि दोन मुली ओलिव्हिया आणि सेरा आहेत.

