पोटच्या मुलीवर प्रियकरासह मित्रांना सामूहिक बलात्कार करायला लावला; भाजपच्या महिला मोर्चाच्या माजी जिल्हाध्यक्षाला अटक

आई आणि मुलीचे नाते हे विश्वासाचे, प्रेमाचे, आपुलकीचे असते. कुठल्याही मुलीला आपल्या आईजवळ अधिक सुरक्षित वाटते. पण याच नात्याला कलंक लावणारी घटना हरयाणामध्ये घडली आहे. येथे एका महिलेने आपल्या प्रियकर आणि मित्रांना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करायला लावला आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर पोलीसही हैराण झाले असून या प्रकरणी पोलिसांनी भाजपच्या महिला मोर्चाच्या माजी जिल्हाध्याक्षासह तिच्या प्रियकराला अटक केली आहे. अनामिका शर्मा असे आरोपी महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी भाजपने अनामिका शर्मा यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.

अनामिका शर्मा हिच्यावर एक वर्षांपूर्वीच महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. महिलांचा विकास, सक्षमीकरण यावर आवाज उठवत असतानाच ‘दिव्याखाली अंधार’ असल्याचे समोर आले. अनामिकाने तिचा प्रियकर आणि मित्रांना आपल्याच 13 वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करायला लावला. विशेष म्हणजे बलात्कार होत असताना ती स्वत: तिथे उपस्थित होती.

या घटनेबाबत माहिती देताना पोलीस स्टेशनचे प्रभारी कमल मोहन भंडारी यांनी सांगितले की, याच वर्षी जानेवारी महिन्यात राणीपूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या एका भागात कारमध्ये पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाला. यावेळी पीडितेची आईही तिथे उपस्थित होती. बलात्काराआधी आईने मुलीला व्होडकाही पाजला होता आणि त्यानंतर प्रियकर आणि मित्रांना तिच्यावर बलात्कार करायला लावला. त्याआधी आरोपींना मुलीच्या आईनेच लिफ्ट दिली होती आणि हा प्रकार घडला तेव्हा गाडी जंगलामध्ये उभी केली होती.

Following the expose, the local BJP unit expelled the accused leader from the party. pic.twitter.com/EM9rfA9eBy

