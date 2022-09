ब्रेकिंग – टाटा ग्रुपचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचे अपघाती निधन

टाटा ग्रुपचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांचे अपघाती निधन झाले आहे. पालघर येथे चारोटी नाक्यावर मिस्त्री यांच्या कारला भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये त्यांचे निधन झाले आहे. पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

सायरस मिस्त्री हे अहमदाबादहून मुंबईकडे येत असताना पालघरजवळ त्यांच्या कारचा अपघात झाला. अनियंत्रित झालेली कार डिव्हायडरला धडकली आणि हा अपघात झाला. अपघात झाला तेव्हा कारमधून सायरस मिस्त्री यांच्यासह चार जण प्रवास करत होते. यात सायरस मिस्त्री यांच्यासह आणखी एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती पालघर पोलिसांनी दिली आहे.

Former Chairman of Tata Sons Cyrus Mistry died in a car crash at around 3pm in Maharashtra’s Palghar area. A total of 4 people were there in the vehicle; two, including Cyrus Mistry, died: Palghar Police pic.twitter.com/7sE8PgPUno

— ANI (@ANI) September 4, 2022