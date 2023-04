आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्र्याचा भाजपमध्ये प्रवेश

आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्यापूर्वी संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या किरण कुमार रेड्डी यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. रेड्डी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की, मी पक्ष सोडेन असा कधी विचारही केला नव्हता. दिल्लीमध्ये रेड्डी यांच्या भाजप प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी बोलताना रेड्डी यांनी म्हटले की, “काँग्रेस लोकांच्या मनात काय आहे हे ओळखू शकत नाहीये. आपलं काय चुकतंय याचं काँग्रेस विश्लेषण करत नाहीये आणि करण्याची त्यांची इच्छाही दिसत नाहीये. देशातील जनतेसह बाकी सगळे जण चूक असून फक्त आपणच बरोबर आहोत असं काँग्रेसला वाटतं आहे. याच कारणामुळे मी काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला.”

रेड्डी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांवर आगपाखड केली. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे एकामागोमाग एका राज्यात पक्ष तुटायला लागला आहे. रेड्डी पुढे म्हणाले की, ‘एक जुनी गोष्ट आहे ज्यात राजा हा स्वत: विचार करत नाही आणि कोणाचे सल्लेही ऐकत नाही, मला काय म्हणायचं आहे हे तुम्हाला कळालंच असेल.’ रेड्डी यांचा पक्षप्रवेश सोहळा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या उपस्थितीत पार पडला. रेड्डी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामामुळे प्रभावित झाले असल्याने भाजपमध्ये सामील झाल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले.

Former Andhra CM, Kiran Kumar Reddy Garu, the former Chief Minister of undivided Andhra Pradesh will join @BJP4India today.

We welcome him in our party & we’ll fight together against the corrupt and dynast gvt of Andhra Pradesh and will defeat them in next elections. pic.twitter.com/FcupiF8Dm2

— Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) April 7, 2023