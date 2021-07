कोरोनाला दोनदा दिली मात, पण मृत्यूनं गाठलंच; काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरभद्र सिंह यांचे निधन

हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरभद्र सिंह यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 87 व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते. त्यांच्यावर शिमला येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू होते. इथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

सोमवारी हार्ट अटॅक आल्यानंतर वीरभद्र सिंह यांना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र ते उपचारांना योग्य प्रतिसाद देत नव्हते. यानंतर त्यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आले आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. बुधवारी त्यांची तब्येत आणखी बिघडली आणि यातच त्यांचे निधन झाले.

Himachal Pradesh | Former Himachal Pradesh Chief Minister & Congress leader Virbhadra Singh passes away at 87 after battling with prolonged illness in early hours of the day: Medical Superintendent Dr Janak Raj, Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla

हिमाचल प्रदेशचे सहा वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वीरभद्र सिंह 13 एप्रिलला त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. यानंतर त्यांना मोहालीतील मॅक्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोरोनाला पराभूत केल्यानंतर त्यांना 23 एप्रिलला डिस्चार्ज देण्यात आला. यानंतर ते शिमलाला गेले. येथे त्यांना श्वास घ्यायला पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने शिमला येथील आयजीएमसी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 11 जून रोजी त्यांना पुन्हा कोरोना झाला. यावेळेसही त्यांनी कोरोनाला पराभूत केले. मात्र सोमवारी हार्ट अटॅकनंतर त्यांची तब्येत ढासळली.

वीरभद्र सिंह यांची राजकीय कारकीर्द मोठी होती. ते 9 वेळा आमदार आणि 6 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले. तसेच 6 वेळा ते मुख्यमंत्रीही झाले.

वीरभद्र सिंह यांच्या निधनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. वीरभद्र सिंह यांची राजकीय कारकीर्द मोठी होती, त्यांच्याकडे प्रशासनाचा चांगला अनुभव होता. हिमाचल प्रदेशच्या विकासात त्यांनी महत्वाचे योगदान दिले आणि सेवा केली, असे ट्वीट मोदींनी केले.

Shri Virbhadra Singh Ji had a long political career, with rich administrative and legislative experience. He played a pivotal role in Himachal Pradesh and served the people of the state. Saddened by his demise. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

