टीम इंडियाचा माजी खेळाडू व भाजप उमेदवारावर जिवघेणा हल्ला, केंद्राकडून Y+ सुरक्षा

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोयना विधानसभा क्षेत्रातून भाजपच्या तिकिटावर मैदानात उतरलेल्या अशोक डिंडावर मंगळवारी जिवघेणा हल्ला झाला. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार सतर्क झाली असून त्याला वाय प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्याच्यासोबत सीआरपीएफचे जवान सुरक्षेसाठी कायम तैनात असणार आहेत.

West Bengal: Former cricketer and BJP candidate from Moyna, Ashok Dinda gets Y+ security. He was attacked by unidentified people in Moyna yesterday.

