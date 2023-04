Salim Durani माजी क्रिकेटपटू सलीम दुराणी यांचे निधन, परवीन बॉबीसोबत चित्रपटातही केलं होतं काम

टीम इंडियाचे माजी खेळाडू सलीम दुराणी (Salim Durani) यांचे रविवारी सकाळी निधन झाले. वयाच्या 88व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गुजरातच्या जामनगर येथे आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. ते कर्करोगाने ग्रस्त होते. दुराणी यांच्या निधनामुळे क्रिकेट जगतावर शोककळा पसरली आहे.

सलीम दुराणी यांनी टीम इंडियाकडून एकूण 29 कसोटी सामने खेळले. यात त्यांनी 1 शतक आणि 7 अर्धशतकांच्या मदतीने 1202 धावा केल्या. तसेच गोलंदाजीमध्ये त्यांनी 75 विकेट्सही घेतल्या. फलंदाजीमध्ये 104 धावा ही त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या असून गोलंदाजीत 177 धावांमध्ये 10 विकेट्स ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

सलीम दुराणी यांचा जन्म 11 डिसेंबर 1934 ला अफगाणिस्तानच्या काबूलमध्ये झाला होता. ते 8 वर्षांचे असताना त्यांचे कुटुंब पाकिस्तानमधील कराची येथे रहायला गेले. फाळणीनंतर त्यांचे कुटुंब हिंदुस्थानमध्ये आले.

Former cricketer Salim Durani passes away after prolonged illness

