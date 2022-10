बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर लवकरच माजी क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. ते सध्याचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्य़ता आहे.

Former India cricketer Roger Binny frontrunner to replace Sourav Ganguly as next BCCI President, official decision to be taken soon: Sources

