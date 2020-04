हिंदुस्थानला फुटबॉलमध्ये ‘सुवर्ण’युग दाखवणारे पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार विजेते चुन्नी गोस्वामी यांचे निधन

हिंदुस्थानला फुटबॉलमध्ये ‘सुवर्ण’युग दाखवणारे माजी कर्णधार चुन्नी गोस्वामी यांचे निधन आज गुरुवारी निधन झाले. वयाच्या 82 वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गोस्वामी यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली. ते दीर्घ काळापासून आजारी होते. आज सकाळीच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तिथेच त्यांची प्राणज्योत मालवली.

1962 ला झालेल्या आशियाई खेळात हिंदुस्थानच्या फुटबॉल संघाने सुवर्णपदक जिंकले होते, या संघाचे गोस्वामी कर्णधार होते. तसेच बंगाल क्रिकेट संघाकडून त्यांनी प्रथमश्रेणी क्रिकेटही खेळले होते. हिंदुस्थान सरकारने या अष्टपैलू खेळाडूला पद्मश्री आणि क्रीडा क्षेत्रातील मानाचा अर्जुन पुरस्कार देऊन गौरव केला होता.

Former Indian footballer Chuni Goswami passes away due to cardiac arrest in Kolkata, West Bengal.

