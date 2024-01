कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा भाजपमध्ये पुन्हा प्रवेश, काँग्रेसला धक्का

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेल्या वर्षी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर गुरुवारी भाजपमध्ये परतले.

राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली लिंगायत समाजातील शेट्टर यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तिकीट नाकारल्यानंतर भाजपची कोंडी केली होती. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, ज्याने त्यांना हुबळी-धारवाड मध्य विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यासाठी त्वरित तिकीट दिलं, ज्या जागेचे त्यांनी भाजपमध्ये असताना प्रतिनिधित्व केलं होतं.

मात्र, त्यांचा भाजपच्या महेश तेंगीनाकई यांच्याकडून मोठ्या फरकाने पराभव झाला.

#WATCH | Former Karnataka CM Jagadish Shettar returns to BJP, meets the party’s National President JP Nadda in Delhi pic.twitter.com/YHLgECx61d

— ANI (@ANI) January 25, 2024