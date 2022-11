राष्ट्रवादीचे माजी खासदार माजिद मेमन यांनी दिला पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा; जाणून घ्या कारण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार माजिद मेमन यांनी गुरुवारी पक्ष सदस्यत्वाचा दिला राजीनामा आहे. आपण वैयक्तीक कारणामुळे पक्ष सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

My gratitude to NCP Chief Hon’ble Sharad Pawarji for giving me honour and invaluable guidance during my 16 years with NCP. For personal reasons I cease to be a member of NCP with immediate effect. My best wishes always with Pawar Saheb and the Party.

— Majeed Memon (@advmajeedmemon) November 24, 2022