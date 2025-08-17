ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची प्रकृती बिघडली, भुवनेश्वरमधील रुग्णालयात दाखल

सामना ऑनलाईन
|

ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष्य नवीन पटनायक यांची तब्येत बिघडली असून त्यांना भुवनेश्वरमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, नवीन पटनायक यांनी आपल्याला अस्वस्थत वाटत असल्याचे म्हणाले होते, त्यानंतर त्यांना उपचार आणि देखरेखीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉक्टरांनी त्यांची प्राथमिक तपासणी केली आहे, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे, अशी माहिती मिळत आहे. दरम्यान, नवीन पटनायक यांच्या प्रकृतीबाबत अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. परंतु त्यांची तब्येत स्थिर असल्याने त्यांच्या समर्थकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – राजापूर स्थानकात नेत्रावती एक्स्प्रेसचे जल्लोषत स्वागत, मोटारमनचा केला सत्कार

Ratnagiri News – दुर्मीळ ‘ब्लॅक पँथर’ संगमेश्वरमध्ये बेशुद्ध आढळला, उपचारांसाठी साताऱ्याला रवाना

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन असतील NDA चे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, जे पी नड्डा यांनी केली घोषणा

राहुल गांधींकडे प्रतिज्ञापत्र मागता, पण अनुराग ठाकूर यांच्याकडून का नाही? काँग्रेसचा निवडणूक आयोगाला सवाल

Photo – लाडक्या बाप्पाच्या आगमनासाठी मुंबईकरांची लगबग, दादर हाऊसफुल

खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, कटरा येथे प्रवासी अडकले

मतदार यादीत घोटाळे करणाऱ्यांवर FIR दाखल व्हावी, निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी भाजपच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होऊ नये – अखिलेश यादव

Nanded News – तेरे जैसा यार कहां… तहसीलदाराच्या खुर्चीवर बसून म्हटलं गाण, विभागीय आयुक्तांनी केली कडक कारवाई

Parbhani News – मुसळधार पावसामुळे परभणीत नदीला पूर , अनेक गावांचा संपर्क तुटला