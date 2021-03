माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा कोरोना पॉझिटिव्ह, पत्नीलाही झाली लागण

देशाचे माजी पंतप्रधान आणि जद(एस)चे नेते एचडी देवेगौडा (Former Prime Minister and JD(S) leader HD Devegowda) आणि त्यांच्या पत्नी चेन्नम्मा (Chennamma) यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. देवेगौडा यांनी स्वत: ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली.

‘माझी पत्नी चेन्नम्मा आणि माझी कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. आम्ही आमच्या कुटुंबातील सदस्यांसह स्वत:ला सेल्फ आयसोलेट करत आहोत. गेल्या काही दिवसांपासून आमच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी कोरोनाची चाचणी करून घ्यावी अशी मी विनंती करतो. तसेच पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आणि पाठिराख्यांनी घाबरून जाऊ नये’, असे ट्वीट एचडी देवेगौडा यांनी केले आहे.

Former Prime Minister and JD(S) leader HD Devegowda and his wife Chennamma have tested positive for #COVID19 pic.twitter.com/21LwK1JA8g

— ANI (@ANI) March 31, 2021