पंजाबमध्ये भाजपला मिळाला शीख चेहरा, माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी हाती घेतलं कमळ

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग (Former Punjab CM Capt Amarinder Singh) यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Union Ministers Narendra Singh Tomar), किरन रिजिजू (Kiren Rijiju), भाजप नेते सुनील जाखड (Sunil Jakhar) आणि भाजपचे पंजाब राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा (BJP Punjab chief Ashwani Sharma) यांच्या उपस्थितीमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी भाजपचे कमळ हाती घेतले. भाजप प्रवेशासह त्यांनी ‘पंजाब लोक काँग्रेस’ हा पक्षदेखील भाजपमध्ये विलिन केला.

Former Punjab CM Capt Amarinder Singh joins BJP; merges his party Punjab Lok Congress (PLC) with BJP pic.twitter.com/nXCINNzNLI

