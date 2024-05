मलाही टीम इंडियाचा प्रशिक्षक व्हायचंय!; गौतम गंभीर, रिकी पाँटिंगनंतर आता ‘हा’ खेळाडूही स्पर्धेत

टीम इंडियाचा प्रशिक्षक होण्यासाठी अनेक देशी विदेशी खेळाडूंनी आपली इच्छा दर्शवली आहे. राहुल द्रविडने पुन्हा प्रशिक्षक होण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे टीम इंडियाचा नवीन प्रशिक्षक कोण असणार? यावरून अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. अशातच टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि आम आदमी पार्टीचा खासदार हरभजन सिंगने प्रशिक्षक होण्याची इच्छा दर्शवली आहे.

T20 World Cup 2024 झाल्यानंतर टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे BCCI ने प्रशिक्षक निवडीसाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात केली आहे. टीम इंडियाचा प्रशिक्षक होण्यासाठी रिकी पॉटिंग, गौतम गंभीर आणि स्टीफन फ्लेमिंग यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. मात्र आता टीम इंडियाचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने टीम इंडियाचा प्रशिक्षक होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

“मी अर्ज करेन का नाही मला माहित नाही. टीम इंडियाला प्रशिक्षित करणे म्हणजे एक प्रकारे मॅनेजमेंट करणे आहे. ना की खेळाडूंना ड्राइव्ह आणि पुल कसा मारायचा हे शिकवणे. ते त्यांना चांगले माहित आहे. तुम्ही त्यांना काही मार्गदर्शन करू शकता. क्रिकेटने मला खूप काही दिले आहे आणि मला जर ते परत देण्याची संधी मिळाली तर मला नक्कीच अधिक आनंद होईल,” असे हरभजन सिंगने ANI शी बोलताना सांगितले.

#WATCH | On coaching the Indian team, former Indian cricketer Harbhajan Singh says, “I do not know if I would apply. Coaching India is about man management, not about teaching players how to drive and pull. They know it very well. You can give some guidance to them. Cricket has… pic.twitter.com/z0ot9yJFJd

— ANI (@ANI) May 21, 2024