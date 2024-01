Republic Day 2024 – तेलंगणात आयोजित कार्यक्रमावेळी गोंधळ, माजी उपमुख्यमंत्र्यांची शुद्ध हरपली

तेलंगणामध्ये प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (Republic Day 2024) आयोजित कार्यक्रमावेळी माजी उपमुख्यमंत्री महमूद अली (Former Telangana Deputy CM Mahmood Ali) अचानक बेशुद्ध पडले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. या कार्यक्रमाला उपस्थित लोकांनी महमूद अली यांना उचलले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे.

देशभरामध्ये 75 वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. या खास दिनानिमित्त तेलंगणा भवनामध्येही विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला माजी उपमुख्यमंत्री महमूद अली हे देखील उपस्थित होते. मात्र कार्यक्रम सुरू असतानाच अचानक त्यांची बिघडली आणि ते बेशुद्ध झाले.

याचा व्हिडीओही समोर आला आहे. व्हिडीओमध्ये काही लोक हाताळे तळवे चोळताना आणि पाणी मागताना दिसत आहेत. कार्यक्रमस्थळी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर लोकांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले.

#WATCH | Hyderabad: Former Telangana Deputy CM Mahmood Ali faints during #RepublicDay2024 celebrations at Telangana Bhawan. pic.twitter.com/GCzoMb9l8U

— ANI (@ANI) January 26, 2024