मुलायम सिंह यादव यांची प्रकृती चिंताजनक, ICU मधून CCU मध्ये केलं दाखल; पुढील 24 तास महत्त्वाचे

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. रविवारी अचानक श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागामध्ये (आयसीयू) दाखल करावे लागले होते. परंतु तब्येत आणखी बिघडल्याने त्यांना क्रिटिकल केअर यूनिटमध्ये (सीसीयू) दाखल करण्यात आले आहे. गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयाने सोमवारी याबाबत माहिती दिली.

Former UP CM & Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav is currently admitted to the Critical Care Unit (CCU) and is being treated by a comprehensive team of specialists: Medanta Hospital

