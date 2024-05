Hush money trial – सर्व 34 प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प दोषी सिद्ध, 11 जुलैला शिक्षा सुनावली जाणार

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि सध्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. ‘हश मनी’ प्रकरणामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दोषी सिद्ध झाले आहेत. पॉर्न स्टार्ससोबतच्या व्यवहाराच्या एकूण 34 प्रकरणात अमेरिकन कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना दोषी ठरवले असून 11 जुलै रोजी त्यांना शिक्षा सुनावणी जाणार आहे.

Former US President Donald Trump found guilty on all 34 felony charges in hush money trial

