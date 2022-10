विद्या हवी असेल तर सरस्वतीला, धनदौलत हवी असल्यास लक्ष्मीला पटवा; भाजप आमदाराचे बेताल बोल

‘विद्या हवी असेल तर सरस्वतीला पटवा, शक्ति हवी असेल तर दुर्गेला पटवा आणि धनदौलत हवी असेल तर लक्ष्मीला पटवा’ असे चीड आणणारे उद्गार भाजपचे आमदार बंसीधर भगत यांनी काढले आहेत. उत्तराखंडचे माजी मंत्री असलेल्या भगत यांनी हे उद्गार आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने काढले असून त्यांच्या या विधानाने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भगत यांनी महिला आणि विद्यार्थिनींसमोर भाषण ठोकताना महिला पुरुषांपेक्षा कशा सरस आहेत हे सांगण्याच्या नादात हे बेताल विधान केले.

Former #uttrakhand minister & presently @BJP4India MLA from #Haldwani @bansidharbhagat lands in controversy while addressing gathering of young girls & women. He said “vidya chahiye to saraswati ko patao, dhan to lakshmi ko patao”. #Bhagat is known for controversial remarks pic.twitter.com/pYJUvUzChK

— Anupam Trivedi (@AnupamTrivedi26) October 12, 2022